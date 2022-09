Silvero Pereira, o Zaquieu de Pantanal, tira toda a roupa nas redes sociais

Intérprete do Zaquieu no remake da novela Pantanal, Silvero Pereira surpreende ao aparecer sem roupas para seus fãs

O ator Silvero Pereira, que faz o Zaquieu no remake da novela Pantanal, da Globo, esbanjou sensualidade ao compartilhar um momento ousado nos stories do Instagram. Nesta quinta-feira, 1, o rapaz apareceu totalmente sem roupas em sua casa.

O momento ousado foi registrado quando ele posou sentado em uma cadeira e exibindo o corpo sarado. Na imagem, ele ainda escreveu: “Acordei me sentindo gostosa”.

Silvero Pereira encontra cueca de José Loreto no camarim

Há poucos dias, Silvero Pereira mostrou um momento inusitado no camarim da novela Pantanal. Nos Stories do Instagram, o ator contou que, ao chegar para gravar o folhetim das nove, ele encontrou uma cueca de José Loreto (38) pendurada em um dos cantos do camarim.

"Sei que é sonho de consumo de muita gente, mas ninguém merece vir trabalhar e dar de cara com uma cueca do José Loreto suada", disse Silvero ao mostrar a peça. Loreto, que chega ao camarim durante a gravação, se justifica. "É que eu dancei muito", confessou. O ator brincou na legenda: "Assim começamos a semana."

