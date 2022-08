Sheron Menezzes faz topless ao mergulhar em águas cristalinas em praia paradisíaca

Sheron Menezzes deixou seus fãs babando ao fazer topless enquanto mergulhava em águas cristalinas em uma praia paradisíaca

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 15h17

Nesta quarta-feira, 24, Sheron Menezzes (38) decidiu usar suas redes sociais para exibir um passeio que fez durante a viagem que está fazendo pela Grécia. A atriz publicou um vídeo onde ela aparece, fazendo topless, dando um mergulho em águas cristalinas de uma praia paradisíaca em que estava.

No vídeo, a artista aparece mexendo no cabelo e fazendo poses sensuais, enquanto admirava abela vista do lugar, repleto de natureza. Na legenda, ela apenas escreveu um emoji de sol, combinando com um emoji de coaração azul.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Deusa grega! Vocês estão no lugar certo!", escreveu outro. "Sereia!", falou um terceiro.

Confira o vídeo de Sheron Menezzes fazendo um topless em um mar de águas cristalinas em uma praia paradisíaca:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

Sheron Menezzes exibe boa forma usando maiô ousado

Recentemente, Sheron Menezzes deixou seus fãs animados ao compartilhar algumas fotos onde exibe sua boa forma ao usar um maiô preto estiloso para curtir uma piscina no hotel em que está hospedada na Grécia.

