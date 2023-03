Sheron Menezzes dispensa sutiã e escandaliza com decote profundo

Protagonista da novela ‘Vai na Fé', Sheron Menezzes deixou os seguidores babando ao apostar em decote generoso: “Muito maravilhosa"

Sheron Menezzes (39) decidiu começar a semana de um jeito diferente! A estrela de ‘Vai na Fé’, novela da Globo, deixou os seguidores babando ao publicar uma foto com um look ousado. A atriz escandalizou nas redes sociais ao apostar em um blazer verde com um decote profundo nesta segunda-feira, 20.

Nos registros, Sheron fez carão com o cabelo volumoso semi preso e apostou em brincos de flores douradas, além de uma calça verde justíssima. Mas o que roubou a cena mesmo foi o decote generoso do blazer acinturado eleito pela atriz. Dispensando o sutiã, ela deixou parte dos seios à mostra e levou os seguidores à loucura.

No clique seguinte, ela surgiu sorridente, escondendo os detalhes do decote ao posar segurando os braços. Na legenda, a gata ainda brincou com o look eleito: “Se verde tá assim…”, fez piada] e continuou: “Uma segunda com a cor da esperança para tocar a semana com a energia lá em cima! Eu acredito que rola”, Sheron escreveu sobre a cor da peça.

Os fãs aprovaram o clique e deixaram uma chuva de elogios para a atriz nos comentários da publicação: “Meu Deus, de que planeta você é? Não pode ser mais charmosa”, elogiou um seguidor. “Muito maravilhosa”, exaltou outro fã. “Gata demais, amando a Sol”, um terceiro aproveitou a oportunidade para opinar sobre a protagonista da novela.

