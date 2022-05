Sheila Mello sensualiza ao usar pijama ousado e exibe tatuagem no quadril

Sheila Mello esbanja ousado ao surgir só de pijama curtinho em foto na cama

CARAS Digital Publicado em 22/05/2022, às 18h38

A dançarina Sheila Mello, ex-integrante do grupo É O Tchan, elevou a temperatura das redes sociais neste domingo, 22, ao compartilhar uma foto ousada. A musa esbanjou sensualidade e beleza ao ser fotografada na cama.

Na imagem, a estrela apareceu com pijama curtinho, composto por blusa e shorts. Ela ainda deixou à mostra uma parte de sua tatuagem no quadril. Ela tem o desenho de uma flor de lótus no quadril e só exibe o desenho quando usa um look mais curtinho.

Na legenda, ela disse: “Acordaram animados para mais uma semana?”. Enquanto isso, os fãs elogiaram a beleza dela. “Linda demais”, escreveu um seguidor. “Belíssima”, declarou outro. “Muito gata”, escreveu mais um.

Foto de Sheila Mello com look ousado: