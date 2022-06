Sheila Mello quase mostra demais ao usar vestido com fenda profunda

Sheila Mello capricha na pose e exibe a perna torneada ao apostar em um vestido vermelho poderoso

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 19h17

A dançarina Sheila Mello elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma foto ousadíssima. No último final de semana, a musa apareceu com um vestido vermelho poderoso e exibiu toda a sua beleza.

Na imagem, ela apareceu com vestido decotado e com fenda profunda em uma das pernas. O look deixou à mostra sua perna torneada quando ela se sentou em uma cadeira combinando com o vestido. “Dama de vermelho”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs fizeram elogios para a beleza dela. “Belíssima”, comentou um seguidor. “Linda e maravilhosa”, afirmou outro. “Vermelho da paixão e da sedução”, comentou mais um.

Ainda nos últimos dias, Sheila Mello arrancou mais suspiros ao aparecer de camisola vermelha. Usando a peça íntima, a artista apareceu poderosa em um ensaio.

Foto de Sheila Mello: