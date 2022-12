Sheila Mello quase mostra demais ao usar vestido com fenda profunda

Com vestido ousado, Sheila Mello dança e não se importa com a fenda profunda

A dançarina Sheila Mello agitou as redes sociais neste sábado, 3, ao compartilhar um novo vídeo dançando e rebolando. Sozinha no hotel, ela aproveitou o tempo livre para gravar o vídeo para os fãs.

Nas imagens, ela apareceu deslumbrante com um vestido pink com decote em V e fenda profunda bem na frente do look. Conforme ela dançava, o look deixava à mostra as pernas torneadas da loira.

Tanto que ela recebeu vários elogios dos fãs nos comentários do post. “Sempre maravilhosa”, disse um fã. “Mulherão com M maiúsculo mesmo”, contou outro. “Lindíssima”, escreveu mais um.