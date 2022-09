Sheila Mello ostenta as pernas torneadas em dia na praia

Sheila Mello relembra foto de dia na praia e deixa à mostra suas pernas perfeitas e a tatuagem no quadril

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 19h24

A dançarina Sheila Mello (44) esbanjou sensualidade ao compartilhar uma nova foto nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 9, a musa relembrou um ensaio fotográfico ao ar livre e destacou a sua beleza.

No clique, a beldade apareceu de biquíni e camisa branca ao relaxar em um dia ensolarado. Ela ainda deixou à mostra suas pernas torneadas e também a tatuagem na região do quadril. “Toda praiana para combinar com o meu destino de amanhã”, disse ela na legenda.

Nos comentários, ela recebeu vários elogios dos fãs. “Maravilhosa”, disse um seguidor. “Que gata”, escreveu outro. “Perfeita demais”, comentou mais um.

Sheila Mello aposta em look com decote estratégico

Recentemente, Sheila Mello esbanjou sensualidade ao compartilhar um registro onde aparece usando uma blusa preta decotadíssima, durante um ensaio fotográfico.

"Belíssima", "Você é uma musa" e "Linda sempre", foram só alguns dos elogios que a loira recebeu nos comentários do post.

