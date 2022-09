Sheila Mello ostenta decote profundo em novo ensaio fotográfico

Sheila Mello eleva a temperatura das redes sociais ao caprichar na escolha do decote em look nada básico

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 18h26

A dançarina Sheila Mello (44) esbanjou sensualidade ao surgir com um decote poderoso em uma nova foto nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 23, a musa usou uma foto em um estúdio fotográfico para compartilhar uma mensagem de reflexão para os seus fãs, mas a beleza dela roubou a cena.

Na imagem, a loira surgiu com um body decotadíssimo e justo ao corpo, que ressaltou as curvas impecáveis dela. Para completar o visual, ela escolheu uma calça jeans estilosa.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Sempre lindíssima”, afirmou um seguidor. “Tão perfeita”, escreveu outro. “Gata, gostosa”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Sheila Mello mostra foto na praia

Há poucos dias, a dançarina Sheila Mello esbanjou sensualidade ao compartilhar uma nova foto nas redes sociais. A musa relembrou um ensaio fotográfico ao ar livre e destacou a sua beleza.

No clique, a beldade apareceu de biquíni e camisa branca ao relaxar em um dia ensolarado. Ela ainda deixou à mostra suas pernas torneadas e também a tatuagem na região do quadril. “Toda praiana para combinar com o meu destino de amanhã”, disse ela na legenda.