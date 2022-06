Sheila Mello mostra antes e depois de colocar botox

Sheila Mello faz aplicação de botox no rosto e comemora o resultado

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 11h13

A dançarina Sheila Mello (43) está feliz da vida com seu novo tratamento estético. Nesta semana, ela fez aplicação de botox no rosto e mostrou o resultado nas redes sociais.

Em um novo vídeo, ela surgiu com o rosto limpo antes do procedimento e também toda produzida e maquiada após a aplicação do botox. “Eu e quem depois de um retoque no botox?”, disse ela na legenda.

Nos stories do Instagram, ela também revelou que costuma ficar com o rosto com alguns locais inchados após o procedimento, mas que o efeito passa rápido.

Sheila Mello mostra antes e depois do botox: