Sheila Mello faz a temperatura subir com bastidores de ensaio ousado: 'Maravilhosa'

Com look ousado, Sheila Mello faz a temperatura subir ao se exibir em ensaio sensual

A dançarina Sheila Mello deu um show de beleza e sensualidade ao compartilhar um vídeo um ensaio ousado. Neste sábado, 17, a famosa compartilhou o registro mostrando os bastidores de um trabalho e chamou a atenção ao aparecer deslumbrante.

Usando um look preto revelador, a eterna loira do É o Tchan se exibiu com atitude na combinação preta. De top brilhante, hot pants, botas no joelho e luvas, Sheila Mello roubou a cena ao esbanjar suas curvas esculturais.

"Como pode um improviso ficar maravilhoso? Foi o que aconteceu nesse ensaio. Em breve compartilharei o resultado com vocês", contou ela sobre não ter feito nada muito preparado, mas ter obtido um grande resultado.

Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram admirados com a musa. "Maravilhosa", enalteceram os fãs. "Eternamente linda", elogiaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Sheila Mello chocou ao exibir um clique da herdeira toda arrumada para o casamento do pai, o ex-marido da loira, Fernando Scherer. Aos 9 anos, a garota surpreendeu aos surgir com um vestido de festa azul e tênis nos pés.

Sheila Mello sai em defesa do ex-marido após ele ser chamado de mendigo

A dançarina Sheila Melloficou revoltada com as críticas que seu ex-marido, o medalhista olímpico Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, recebeu após uma polêmica envolvendo seu visual.

É que a produção que Scherer elegeu para prestigiar a festa escolar de Brenda, de seu antigo relacionamento com Sheila, não foi muito bem vista pelos internautas.

Em uma publicação feita através do Instagram da atriz, Xuxa compareceu ao evento no colégio da filha vestindo um look diferentão composto por camiseta cinza florida, calça saruel vinho e camisa xadrez amarrada na cintura. Além do All Star azul. "Dia de prestigiar a gatinha na escola!", legendou a loira.

Nos comentários da publicação, os internautas dividiram opiniões sobre o look colorido do ex-nadador. "Sou fã demais desse cara mas a lei é pra todos! Casaco quadriculado na cintura com uma blusa florida e a meia lá na canela foi um tiro de 100 metros rasos longe da moda", falou uma internauta.

"Fico passada com esse povo rico, que se vestem igual mendigos", escreveu oura. "Mais que roupa desmantelada é essa desse homem", opinou mais uma fã.

Após ler as alfinetadas, Sheila foi direta e reta em sua resposta. "Ele tem mais personalidade que a gente. Tem que usar o que está com vontade", seguido de emoji de riso.

