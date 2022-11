Sheila Mello exibe as pernas torneadas ao usar vestido ousado

Sheila Mello arranca suspiros dos fãs ao exibir seu look sensual em novas fotos

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 19h56

A dançarina Sheila Mello agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 17, ao mostrar novas fotos com seu look poderoso. A estrela apareceu com um vestido preto nada básico e caprichou nas poses.

O modelito deixou à mostra as pernas torneadas da musa e também o decote poderoso.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Essa mulher é linda demais”, afirmou um seguidor. “Deusa linda”, afirmou outro. “É muita beleza e carisma”, declarou mais um.

Sheila Mello exibe bastidores de ensaio fotográfico arrasador com a filha

Recentemente, Sheila Mello decidiu usar suas redes sociais para exibir os bastidores de um ensaio fotográfico especial que fez com a filha, Brenda Scherer (9). A dançarina publicou um vídeo encantador onde aparece posando coladinha com a filha para as lentes do fotógrafo, Verner Brenan.

No clipe, mãe e filha aparecem deslumbrantes, usando looks de frio arrasadores, Sheila apostou em um casaco cinza, enquanto Brenda usava um casaco parecido, em tons de rosa. A menina ainda chamou atenção ao mostrar que teve que subir em um travesseiro e na ponta do pé, para alcançar a altura da mãe.

