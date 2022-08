Sheila Mello exibe barriga trincada ao posar com biquíni mínimo: ''Musa''

Sheila Mello deixou seus fãs babando ao exibir sua barriga trincada enquanto usava um biquíni mínimo

Nesta segunda-feira, 29, Sheila Mello (44) chamou atenção da web ao esbanjar sua beleza usando um biquíni mínimo, que realçava sua barriga trincada e seus braços torneados.

Na imagem, a loira ainda aparece com um shorts de crochê verde e rosa, enquanto tomava um drinque laranja super bonito. Na legenda, ela falou da saudade que está sentindo desse momento, quando estava de férias.

"Já dizia Gilberto Gil: 'Ai, ai que saudade eu tenho da Bahia'. Qual lugar vo^ce gostaria de estar agora ou viajar nas próximas férias", escreveu ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "O seu corpo está tão lindo!", escreveu um. "Musa!", falou outro. "Maravilhosa sempre!", disse um terceiro.

Confira a foto onde Sheila Mello ostenta sua barriga trincada usando um biquíni mínimo:

Sheila Mello chama atenção ao surgir tomando banho de sol

Recentemente, Sheila Mello usou suas redes sociais para mataar a saudade que está sentindo do verão, publicando uma foto onde ela aparece tomando um banho de sol, com um maiô tomara que caia, enquanto boiava no meio da piscina.

