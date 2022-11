Sheila Mello empina o bumbum ao fazer tratamento na região

Sheila Mello aparece em clínica de estética ao fazer tratamento para cuidar da pele do bumbum

A dançarina Sheila Mello (44) deixou os fãs boquiabertos ao colocar o seu bumbum para jogo em nova foto no feed do Instagram. Nesta semana, a estrela foi até uma clínica de estética para fazer um tratamento no bumbum.

Na foto, a dançarina apareceu deitada com a barriga para baixo e deixou o bumbum à mostra ao usar um biquíni pink estilo fio-dental. “Cuidados com o bumbum”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “O tempo não passa para você”, declarou um seguidor. “Maravilhosa”, afirmou outro. “Você é muito linda”, declarou mais um.

Sheila Mello revela que está solteira

A dançarina Sheila Mello revelou que rompeu o namoro com o tenista João Souza (34), conhecido como Feijão, há poucas semanas. Ela não contou o motivo do término, mas disse que precisou de alguns dias longe das redes sociais para cuidar de si mesma.

“Bom dia! Fiquei quietinha esses dias cuidando de mim, do meu coração. Meu namoro acabou! Todo relacionamento carrega um aprendizado valioso, e assim será, ficarei com o bom da experiência”, disse ela em um post nos stories do Instagram.