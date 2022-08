Sheila Mello e Scheila Carvalho aparecem com looks elegantes em nova foto

A dançarina Sheila Mello apareceu ao lado da colega do “É o Tchan”, Scheila Carvalho, em nova foto e fez mistério sobre o encontro

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 19h14

Nesta quinta-feira, 11 , os fãs do grupo “É o Tchan” foram à loucura com um post feito por Sheila Mello (44) em seu Instagram onde a dançarina aparecia ao lado de Scheila Carvalho (48).

Na foto, as dançarinas apareciam em looks elegantes. Mello usava um cropped brilhante preto que deixava sua barriga à mostra, e calças da mesma cor. Já Carvalho vestia um cropped brilhante verde e saia.

“Quem ainda aguenta ver essa dupla? Hoje foi dia de relembrar toda a nossa parceria pré-show, dividindo o camarim. Estar com a Scheila Carvalho é sempre alegria. E em breve vocês saberão o que a loira e a morena estão aprontando”, escreveu Sheila Mello.

Mesmo com o mistério, os fãs da loira e da morena adoraram a foto do encontro! “Lindíssimas”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Vocês são lindas”.

Mãe e filha!

Recentemente, Sheila Mello surpreendeu a web ao compartilhar nas redes sociais uma foto com sua filha Brenda (6).

A pequena chocou por já estar crescida e ainda mais por sua semelhança com a mãe. A menina é fruto do relacionamento de Sheila com o ex nadador Fernando Scherer.

Neste dia 11, Scheila Carvalho também publicou uma foto ao lado da filha, que já está com 12 anos! A dançarina notou que a filha já está quase do seu tamanho.