Sheila Mello dispensa o sutiã em ensaio com blazer elegante

Sheila Mello apareceu sem nada por baixo ao usar blazer preto em novo ensaio fotográfico

A dançarina Sheila Mello (44) colocou toda a sua beleza para jogo nesta terça-feira, 29, ao compartilhar um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. A estrela apareceu com um look preto básico e elegante e investiu na sensualidade ao aparecer sem nada por baixo.

Sheila deixou o blazer aberto e mostrou que estava sem sutiã no clique. Ela caprichou no 'carão' na hora do clique do fotógrafo Vernan Brenan e recebeu vários elogios dos fãs.

“É muito perfeita”, comentou um seguidor. “Linda demais, espetáculo”, afirmou outro. “Gata maravilhosa e muito sexy”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Sheila Mello exibe bastidores de ensaio fotográfico arrasador com a filha

Recentemente, Sheila Mello decidiu usar suas redes sociais para exibir os bastidores de um ensaio fotográfico especial que fez com a filha, Brenda Scherer (9). A dançarina publicou um vídeo encantador onde aparece posando coladinha com a filha para as lentes do fotógrafo, Verner Brenan.

No clipe, mãe e filha aparecem deslumbrantes, usando looks de frio arrasadores, Sheila apostou em um casaco cinza, enquanto Brenda usava um casaco parecido, em tons de rosa. A menina ainda chamou atenção ao mostrar que teve que subir em um travesseiro e na ponta do pé, para alcançar a altura da mãe.

