Sheila Mello chama atenção ao surgir tomando banho de sol no meio da piscina: ''Maravilhosa!''

Sheila Mello deixou seus seguidores babando ao publicar uma foto tomando um banho de sol no meio da piscina

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 15h59

Nesta quarta-feira, 24, Sheila Mello (44) decidiu usar suas redes sociais para matar a saudade que está sentindo do verão. Para isso, ela publicou uma foto onde aparece tomando um banho de sol, com um maiô tomara que caia, enquanto boiava no meio da piscina.

Na imagem, a loira, que descansava em uma boia em formato de melancia, ainda aparece usando um chinelo e tomando um drink super bonito.

Na legenda, ela decidiu exibir a sua saudade do verão escrevendo: "Poderia ser de agora, mas a realidade é outra. Já tem alguém aqui esperando o verão?".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Que mood perfeito!", escreveu outro. "Vida de deusa!", falou um terceiro.

Confira a foto de Sheila Mello tomando um banho de sol no meio da piscina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Sheila Mello aposta em look com decote estratégico

Recentemente, Sheila Mello esbanjou sensualidade ao compartilhar um registro onde aparece usando uma blusa preta decotadíssima, durante um ensaio fotográfico.

"Belíssima", "Você é uma musa" e "Linda sempre", foram só alguns dos elogios que a loira recebeu nos comentários do post.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!