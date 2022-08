Sheila Mello aposta em look com decote estratégico e arranca suspiros dos fãs

Sheila Mello exibe toda a sua beleza ao fazer novo ensaio fotográfico com look preto nada básico

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 14h06

A dançarina Sheila Mello esbanjou sensualidade ao compartilhar o registro de um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. Nesta semana, a beldade apareceu com uma blusa preta decotadíssima e arrasou no clique.

Na imagem, Sheila deixou à mostra seu decote estratégico e também surgiu com o ombro de fora ao usar uma blusa preta estilosa. “Quais são os seus desejos para essa semana que se inicia?”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da loira. “Belíssima”, afirmou um seguidor. “Você é uma musa”, declarou outro. “Linda sempre”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Ela cresceu! Filha de Sheila Mello aparece enorme em foto e impressiona

Nas últimas semanas, Sheila Mello compartilhou uma foto ao lado da herdeira, Brenda Scherer, de nove anos. A herdeira, fruto de seu relacionamento com o ex-nadador Fernando Scherer (47) impressionou ao aparecer enorme ao lado dela.

"Posso ser uma mãe babona e dizer que tenho a filha mais linda do mundo?!”, disse a ex-dançarina do É o Tchan ao aparecer coladinha com a garota usando look de frio.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!