Ousada e Sensual: Veja cinco vezes em que Yasmin Brunet chocou com fotos de biquíni

Amante das praias, Yasmin Brunet constantemente deixa os fãs chocados com suas postagens de biquíni

Amante de uma vida saudável e próxima da natureza, a modelo Yasmin Brunet (34) faz questão de aproveitar todo e qualquer tempo livre para curtir uma praia. Dona de um corpo impressionante, a famosa constantemente deixa os fãs chocados com suas postagens de biquíni .

Usando e abusando da sensualidade, a gata, que é apelidada carinhosamente como sereia, adora investir nos mais diversos tipos de biquínis. De olho nas tendências, ela costuma usar peças ousadas, mas também cheias de estilos .

Confira abaixo alguns momentos que a loira causou com suas publicações só de biquíni:

Neon

A gata causou a maior comoção no Instagram após gravar um vídeo usando um conjuntinho de biquíni verde neon com estampa animal print. Sensualizando na praia, a gata deixou o corpão em evidência e provocou os fãs olhando para a câmera nada discreta.

Poderosa

No melhor estilo sereiona, a famosa compartilhou um vídeo poderoso com um conjuntinho azul minúsculo. Na sacada de uma casa de frente para a imensidão do mar, ela jogou as madeixas e empinou o bumbum para a câmera.

Reflexiva

Yasmin recebeu uma chuva de elogios após publicar um clique poderoso com um conjuntinho de biquíni amarelo. Aproveitando o dia ensolarado na beira da piscina, ela posou ostentando o corpo bronzeadíssimo e escreveu uma mensagem empoderada para os fãs.

"Faça questão de ser sempre você mesma. Deixem nos comentários o que é uma mulher poderosa para você", escreveu ela, fazendo os admiradores enviarem uma série de comentários elogiosos.

Com búzios

Depois de aproveitar um delicioso banho de mar, Yasmin registrou algumas fotos na beira da praia. Usando um biquíni fio dental preto, ela exibiu suas curvas. Os detalhes da peça, que contavam com búzios, chamaram atenção.

Banho de sol

Desinibida, Yasmin não esconde que adora manter o corpão bronzeado. No início do ano, a gata publicou uma foto na qual aparece tomando um belo banho de sol deitada na área da piscina. Com um conjuntinho de biquíni fio dental preto estampado, ela mostrou seu visual natural.