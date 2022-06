Sem sutiã, Simaria exibe decote poderoso em look com recorte profundo

Cantora Simaria registrou look ousado no espelho de seu quarto e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 11h35

A cantora Simaria Mendes (40) apareceu arrasando em um clique em sua rede social.

Nesta quarta-feira, 28, a coleguinha, que está afastada dos palcos para cuidar da saúde, compartilhou uma selfie no espelho de seu quarto e chamou a atenção com o look ousado usado no momento.

Com um decote profundo, Simaria apareceu sem sutiã na combinação cheia de elegância toda em branco.

Grande admiradora da moda e dona de uma linha de sapatos, a sertaneja posou com um mini bolsa luxuosa em suas mãos.

Simaria e declarações polêmicas

Nas últimas semanas, Simaria deu o que falar ao fazer revelações bombásticas em uma entrevista com o jornalista Leo Dias.

No bate-papo, ela abriu o jogo sobre suas brigas com a irmã Simone (38) e deu sua versão da história. A famosa também surpreendeu ao contar detalhes sobre o fim de seu casamento com o pai de seus filhos.