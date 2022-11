Sem sutiã, Mileide Mihaile exibe corpaço estourando em vestido justíssimo: ''Linda de viver''

Influenciadora Mileide Mihaile ostentou corpaço desenhado em look coladíssimo e arrancou suspiros na rede social

A influenciadora Mileide Mihaile (33) deu um show de beleza com muito estilo nesta sexta-feira, 04, ao compartilhar fotos toda produzida para sair à noite.

Nos registros arrasadores publicados pela ex-A Fazenda, ela surgiu deslumbrante em um vestido amarelo e roubou a cena ao exibir suas curvas torneadas na peça coladíssima ao corpo.

Sem sutiã, Mileide Mihaile ostentou seu decote avantajado e seu bumbum empinado ao fazer várias poses para a câmera.

Dona de um estilo ousado e com toque elegante, a morena encantou ao arrematar o look com uma bolsa preta de grife e sandálias também pretas.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Linda de viver", admiraram os fãs. "Os resultados dos treinos estão vindo", notaram outros a boa forma da musa.

Coroada rainha de bateria, Mileide Mihaile revela como concilia trabalhos com maternidade

A influenciadora Mileide Mihaile foi coroada no último sábado, 15, como Rainha de Bateria da Independente Tricolor, em São Paulo. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a ex-A Fazenda contou como surgiu o convite e como faz para conciliar tantos trabalho diversos com sua vida pessoal, principalmente a maternidade.

Dona de um corpaço escultural, a musa comentou que ainda não mudou nada em sua rotina por conta do Carnaval. Adepta a um rotina saudável, ela continua com seus treinos e dietas equilibradas. Um ponto positivo para desfilar é seu conhecimento na dança.

"Tenho uma carreira como bailarina então para mim isso já é normal. Chegando mais perto do carnaval eu intensifico mais os treinos e corto doces, para poder ganhar o máximo de resistência possível para aguentar o pique", revelou um de seus truques para o momento.

