Sem sutiã, Maíra Cardi sensualiza de casaco aberto e provoca fãs

Maíra Cardi dispensa roupa íntima, sensualiza de casaco aberto e ostenta atributos; veja

Na tarde desta sexta-feira, 19, a musa fitness Maíra Cardi (39) escandalizou nas redes sociais ao compartilhar um vídeo em frente ao espelho em que aparece mega produzida, a bordo de um modelito ousadíssimo.

É que a influenciadora dispensou o uso do sutiã e elegeu uma peça de roupa pra lá de sensual e aberta na frente. Além de ostentar seus atributos, a noiva de Thiago Nigro (32) caprichou no decote generoso, deixando os seios quase pulando para fora.

Vale ressaltar que em entrevista à Contigo, a Sensitiva Jessica fez suas previsões sobre o futuro do romance da coach de emagrecimento com o empresário.

"Maira, você passa por um campo rochoso na tua vida, algumas dificuldades tanto na vida pessoal e principalmente psicológica emocional, podem te afetar. Então, cuidado com o seu sistema emocional! O relacionamento de hoje é um relacionamento que não tem uma firmeza, não tem uma raiz, ainda não tá consistente", analisou.

VEJA O STORY DE MAIRA CARDI:

Foto: Reprodução/Instagram

Maira Cardi gera polêmica com declaração ao namorado: "Respeito e submissão"

Na última semana, Maira Cardi fez um desabafo nas redes sociais em que refletiu sobre seu relacionamento com o empresário Thiago Nigro, o Primo Rico.

"Estar com ele é desafiador! Minha vó sempre me disse: A Maíra precisa encontrar um homem que tenha a masculinidade superior a dela! A mesma vó que passou a vida me dizendo: 'Homem não presta, não acredite neles'. Contraditório, né?", começou o story.

Ela também disse que precisou vencer muitos traumas. "Tive muitos motivos para deixar de respeitar os homens, fui abusada, por estranhos, por conhecidos, apanhei, fui estupr*d*, fui traída, enganada, roubada, culpada... Quem foi ferido sempre fere", relatou.

"Deixar de ser o homem da minha própria vida é assustador, é doloroso. Mas dois homens não ocupam o mesmo espaço, e pela primeira vez na minha vida eu entendo a palavra respeito e submissão. Para entender qualquer coisa, o primeiro passo é querer: submissão e respeito aos homens nada tem a ver com disputar força ou espaço, mas eu estava machucada demais para entender isso", explicou.

Por fim, completou. "O espaço de uma mulher, homem nenhum ocupa, mas o espaço de um homem eu não quero ocupar. Abro a porta da minha vida para você, não para entrar mas para ocupar esse lugar que sempre foi seu. Espaço que ocupei sozinha, sentada com medo e quietinha no porão das minhas lembranças, e sem nem saber onde estavam as chaves. Permaneci paralisada e assustada com os ruídos do lado de fora".