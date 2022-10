Sem sutiã, Letícia Colin faz topless em ensaio ousado e deixa seios à mostra: ''Deusa''

Atriz Letícia Colin fez a temperatura subir com fotos de ensaio sem roupa e com o decote nu

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 10h54

A atriz Letícia Colin (32) fez a temperatura subir na rede social neste domingo, 23, ao compartilhar fotos ousadas de um ensaio quase sem roupa que protagonizou com muita atitude.

Nos registros publicados pela artista, ela apareceu cobrindo apenas o necessário e chamou a atenção ao surgir sem sutiã e fazendo topless.

Com quase todo o seio à mostra, Letícia Colin sensualizou com muito estilo ao surgir com uma produção toda fashion fazendo as poses. "O quê, gente? Apenas uma tarde normal no estúdio de @jorgebispo", disse ela na legenda.

Não demorou para os comentários da publicação ficarem cheio de elogios para a famosa. "Deusa", exclamaram os fãs. "Perfeita! Que mulher", admiraram outros.

Veja as fotos ousadas de Letícia Colin:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Letícia Colin (@leticiacolin)

Letícia Colin fala sobre seu par romântico com Caio Castro na novela Todas as Flores

Letícia Colin e Caio Castro (33) estão novamente juntos e, desta vez, para a novela Todas as Flores! A atriz compartilhou um vídeo divertido com o ator e comentou sobre o par romântico na nova novela, original Globoplay.

"E esse par romântico que está de volta? Só que talvez dessa vez ele seja um pouquinho menos romântico", disse ela na legenda da publicação.

É bom lembrar que os artistas trabalharam juntos na novela Nos Tempos do Imperador como Leopoldina e Dom Pedro I.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!