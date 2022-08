Sem sutiã, Juju Salimeni elege top cavado e quase mostra demais em Miami

Viajando nos EUA, apresentadora Juju Salimeni ostentou corpaço ao eleger look arrasador

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 08h15

A apresentadora Juju Salimeni (35) está de férias em Miami, nos EUA, viajando com o namorado, o empresário Diogo Basa (26). Nesta quinta-feira, 04, ela compartilhou fotos de um jantar especial que tiveram por lá.

Em restaurante badalado e bem luxuoso da cidade, a ex-panicat foi comer com o amado e chamou a atenção com o look escolhido para o momento. Exibindo quase todo seu corpaço musculoso, a musa fitness se destacou nos cliques.

De cropped preto bem cavado, Juju Salimeni esbanjou seu decote marcado e suas pernas torneadas ao aparecer de shortinhos rosa. "Miami nights", falou sobre a noite que está curtindo fora do Brasil.

Ao posar toda produzida no restaurante, a famosa logo arrancou elogios dos seguidores. "A mulher mais perfeita do Brasil", disseram. "A beleza dessa mulher é surreal", falaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Juju Salimeni pareceu com um look decotadíssimo e ostentando seu novo visual. A musa fitness resolveu escurecer os cabelos e surpreendeu ao aparecer com as madeixas de um tom diferente.

Juju Salimeni revela motivo de sua saída do Pânico na TV

Recentemente, Juju Salimeni participou de um podcast e durante um bate-papo sincero, ela fez revelações sobre sua vida e carreira. Na conversa no PODDELAS, a influenciadora contou como conseguiu ingressar no Pânico na TV como panicat e qual foi o motivo de sua saída do programa. Surpreendendo a todos, ela ainda revelou quando era o pagamento por quadro. O valor de de R$ 200 chocou.

"Sempre ganhei mais na internet que na TV, o Pânico era um salário simbólico, a gente ganhava 200 reais por gravação, a gente era super explorada, era uma fase que nada que aconteceu seria permitido hoje em dia, quanto a questão das piadas tanto a questão de trabalho, a gente não tinha contrato, não tinha nada, era uma vitrine", explicou.

