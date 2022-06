Sem sutiã, Gretchen exibe decote profundo e arrasa: ''Gata''

Cantora Gretchen apostou em look decotado e chamou muita atenção

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 11h05

A cantora Gretchen (63) parou tudo na rede social ao compartilhar fotos usando um look bem ousado!

Nesta quinta-feira, 16, a Rainha do Rebolado surgiu usando um vestido sem sutiã e surpreendeu com o decote até o limite.

Com os cabelos alongados, Gretchen surgiu plena sorrindo com a peça de cor azul com brilhos. "Boa noite povoooo. Indo pro @clubyachtsp começar nosso show Baile da Piri. Até já", disse ela na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios para a famosa. "Linda demais", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Gretchen impressionou ao mostrar um clique da filha que acabou de fazer 19 anos. A garota roubou a cena com sua beleza.

Recentemente, a Rainha do Rebolado rebateu as críticas sobre seus pelos na região do seios. Na ocasião, ela fez deboche da situação.

Gretchen exibe decote poderoso em vestido ousado; veja: