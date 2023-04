Sem sutiã, Gabi Martins rouba a cena ao posar quase nua em ensaio: ''Que mulher''

Cantora e ex-BBB Gabi Martins sensualiza ao surgir só de sobretudo branco sem nada por baixo e deixa seguidores babando

A cantora e ex-BBB Gabi Martins (26) chamou atenção nas redes sociais, mais uma vez, ao compartilhar registros de um ensaio fotográfico bem ousado que fez!

Exibindo o novo visual mais curtinho, a loira esbanjou sensualidade e surgiu usando apenas um sobretudo branco sem nada por baixo. Ela ostentou suas curvas perfeitas e apostou no carão ao posar quase mostrando demais.

Na legenda da publicação, em seu perfil no Instagram, Gabi citou uma frase de Marilyn Monroe (1926 - 1962): "'A felicidade está dentro de você, não ao lado de alguém'".

Nos comentários do post, os seguidores não pouparam elogios e exaltaram a beleza da gata. “Que mulher, meu Deus”, “Linda”, “Não existe cópia dessa beleza”, “Maravilhosa demais”, “Juntou a beleza do mundo todo”, "Perfeita", destacaram os fãs.

Alguns internautas chegaram a dizer que a postagem seria uma indireta para o ex, Tierry (33), que na noite de quinta-feira, 27, apareceu com a nova namorada pela primeira vez publicamente em festa em São Paulo.

Confira o ensaio de Gabi Martins:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Gabi Martins exibe bronzeado ao usar biquíni de fita adesiva

A ex-BBB e cantora Gabi Martins elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar o seu bronzeado impecável. A estrela fez uma sessão de bronzeamento artificial e adorou o resultado. Tanto que ela surgiu usando apenas um biquíni de fita adesiva mínimo na web.

Nos stories do Instagram, a estrela exibiu o seu corpão sarado ao posar com o modelito e ainda puxou um pedaço da fita para exibir o resultado do bronzeado. “Fica perfeito. Olha isso”, disse ela.