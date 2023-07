Sem sutiã, ex-BBB Larissa Tomásia escandaliza ao usar vestido com decote profundo

A ex-BBB Larissa Tomásia chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir o look ousado

A ex-participante do Big Brother Brasil 22 Larissa Tomásiaelevou a temperatura das redes sociais nesta terça-feira, 12, ao compartilhar algumas fotos exibindo o look que escolheu para aproveitar sua noite no Rio de Janeiro.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital surgiu usando um vestido curto, preto e brilhante, com um decote profundo, quase próximo ao umbigo. A peça justa deixou em destaque seus seios e também suas curvas. Ela completou o look com uma sandália de salto alto, uma bolsa e joias.

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios para a ex-BBB. "Que isso uai, tá doido. Travou meu feed aqui", disse a ex-BBB Laís Caldas. "Maravilhosa", escreveu outra. "Deusa", falou uma fã. "Que mulher mais linda", comentou mais uma. "O look está impecável", afirmou uma admiradora.

No mês passado, Larissa completou 27 anos de vida, e na ocasião, ela compartilhou três imagens de biquíni exibindo toda sua beleza e seu corpo impecável. A influenciadora digital comemorou o aniversário aproveitando o dia ensolarado para renovar o bronzeado à beira da piscina, e chamou a atenção ao usar um biquíni fininho azul e óculos escuros, enquanto faz algumas poses.

Confira a publicação:

Perrengue em encontro

Recentemente, Larissa Tomásia surpreendeu seguidores ao comentar sobre um encontro inusitado. A história do date que terminou em perrengue foi contada pela ex-BBB no podcast "Posso mandar áudio?" apresentado por Dani Calabresa.

A participante do BBB 22 comentou que decidiu dar uma chance a um seguidor que tentava há dois anos sair com ela. A influenciadora comentou que o admirador era insistente com os pedidos. Até que a morena cedeu: "Ai esse menino é tão insistente, é brasileiro mesmo! Vou dar uma chance."

Ela ainda comentou que o seguidor fazia comentários muito estranhos sobre sua aparência. "Ai gente, as patinhas dela, como estão lindas", disse Larissa lembrando de um elogio bizarro deixado pelo admirador.