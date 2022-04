Sem sutiã, Carla Diaz chama atenção com modelito decotado e curtinho

Atriz Carla Diaz chama atenção com modelito decotado e curtinho em show da ex-BBB Juliette Freire

CARAS Digital Publicado em 03/04/2022, às 11h17

A atriz Carla Diaz (31) se destacou neste final de semana em suas redes sociais ao aparecer toda gata com um look azul brilhante.

Nos Stories do seu Instagram, a artista surgiu com o modelito provocante ao lado da influenciadora digital Camilla de Lucas (27). Juntas, as duas mataram um pouco da saudades do BBB ao curtirem o show de Juliette Freire (32).

Animadas, as antigas sisters que estiveram juntas no programa da Globo em 2021, prestigiram uma das primeiras apresentações de Juliette, que investiu na carreira de cantora, lançou um EP e saiu em turnê pelo país.

Toda produzida, Carla Diaz mostrou o figurino dela antes de se vestir e recebeu diversos elogios dos fãs que a acompanham sempre pela rede social. Que poderosa!

Veja o look de Carla Diaz!