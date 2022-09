Sem sutiã, Anitta elege look ousado com transparência e mostra demais

Cantora Anitta aposta em blusa transparente e deixa seios à mostra em show de Léo Santana nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 04/09/2022, às 15h17

A cantora Anitta (29) roubou a cena nas redes sociais ao surgir com os seios completamente à mostra em look poderoso!

Neste sábado, 03, Anitta ficou sabendo do show do brasileiro Léo Santana (34) em Miami, nos Estados Unidos, e claro, não perdeu a oportunidade de curtir o momento com o amigo.

Nos Stories de seu Instagram, a poderosa disse: "Hoje é dia galera. Eu acabei de descobrir que tem Leo Santana aqui em Miami. Tô trabalhando, mas eu tô correndo, eu tô dando tudo de mim nesse trabalho, porque eu quero que acabe, porque eu quero ir. Pra mim isso, isso é meu festival, isso é minha alegria, ver um pagodão da Bahia".

Para a ocasião, a artista escolheu um look ousado e chamou atenção da web ao apostar em uma blusa transparente. Sem nada por baixo, a gata surgiu com naturalidade deixando os seios totalmente à mostra. Nas imagens, ela aparece de shorts jeans e sandália indo até o carro, uma Lamborghini.

Vale destacar que recentemente a cantora conquistou feito inédito para o Brasil ao vencer a categoria "Melhor Clipe Latino" do VMA 2022 com o hit Envolver.

Anitta arrasa com blusa transparente em show:

Anitta presta linda homenagem no aniversário do irmão

Anitta usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu irmão. Neste domingo, 04, Renan Machado completou mais um ano de vida e a cantora fez questão de homenageá-lo. Ela postou sequência de fotos com o aniversariante, sendo algumas de quando eles eram crianças e outros mais recentes, e rasgou elogios para ele. "Hoje é aniversário do melhor homem do mundo. Meu irmão, eu te amo tanto, mas tanto, que dói. Você é minha metade, meu maior orgulho, meu porto seguro. Deus acertou muito quando nos fez irmãos, não há amor e admiração maior dentro de mim pelo que sinto por você. Seja feliz hoje e sempre. @machadorenan", declarou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!