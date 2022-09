Sem roupa íntima, Ludmilla quase mostra demais em macacão aberto e choca: ''Gata''

Cantora Ludmilla exibiu corpaço deslumbrante em macacão recortado bem estiloso e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 24/09/2022, às 17h15

A cantora Ludmilla (27) deu um show de beleza em novas fotos em sua rede social. Neste sábado, 24, a famosa compartilhou fotos toda produzida para subir ao palco e chocou com o look eleito para o momento.

Nos registros arrasadores, a artista esbanjou seu corpaço escultural em um macacão bem diferente, cheio de recortes e aberturas.

Sem roupa íntima, Ludmilla exibiu suas curvas torneadas com atitude e ousadia. "Miau", escreveu ela na legenda ao imitar o barulho de gato e aparecer usando orelhinhas na cabeça.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a funkeira de elogios. "Gata", definiram a famosa. "Linda demais", admiraram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

Ludmilla comemora indicação ao Grammy Latino

O Numanice é gigante! Na última terça-feira, 20, saiu a lista completa dos indicados ao Grammy Latino e, claro, que Ludmilla apareceu entre as indicadas.

A cantora está concorrendo ao prêmio mais importante da música, na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode por Numanice 2. Pelas redes sociais, ela não escondeu a felicidade com a indicação.

"Acordei com a notícia de que estamos indicados ao Grammy Latino com um projeto que saiu da minha cabeça, que quase ninguém colocou fé, mas que eu acreditei e fui até o fim pra entregar pra vocês. É o Numanice #2 na maior premiação de música do mundo. Obrigada meu Deus!", escreveu ela no seu perfil no Twitter.

