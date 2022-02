Sem roupa, Gaby Amarantos mostra corpo real e surpreende na web

Atriz e cantora Gaby Amarantos mostra corpo real e causa rebuliço na internet

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 09h21

Sucesso na música e também na televisão, a cantora paraense Gaby Amarantos (43) também rouba a cena nas redes sociais.

Recentemente, a artista fez um ensaio diferente e super ousado que causou um rebuliço ao ser compartilhado no Instagram oficial da famosa.

Sem roupa, a integrante do programa Saia Justa, do canal GNT, exibiu o corpo real com um baita adereço na cabeça. "Dona e proprietária da empresa Amarantos pensando no carnaval", escreveu ela.

Nos comentários, vários fãs elogiaram a força e a beleza de Gaby Amarantos na internet. "Deusa master!", elogiou a atriz Bárbara Paz (47), colega de Gaby no elenco da novela Além da Ilusão, da Globo.

Confira a foto ousada de Gaby Amarantos!