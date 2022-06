Monique Alfradique arranca suspiros de roupão branco: ''Eletrizar a segunda''

Sem nada por baixo, atriz Monique Alfradique arranca suspiros ao posar só de roupão em vídeo eletrizante

Redação Publicado em 07/06/2022, às 08h58

Monique Alfradique (35) deixou a web babando na noite da última segunda-feira, 06. Dona de uma beleza exuberante, a atriz colocou o corpão para jogo em um vídeo poderoso!

Em seu perfil do Instagram, a apresentadora surgiu usando apenas um roupão branco e arrancou suspiros ao abrir a peça.

Sem nada por baixo e de madeixas soltas, ela deixou em evidência o seu perfil através de um efeito que conquistou as redes sociais na últimas semanas, mostrando as costas e ombros totalmente nus.

"Me rendi a trend para eletrizar a segunda! Qual superpoder você gostaria de ter?", escreveu a loira na legenda do registro.

Nos comentários, é claro, os seguidores aproveitaram o momento para enaltecerem a beleza da musa: "Maravilhosa", destacaram. "Como consegue ser tão linda?", questionaram. "A beleza da mulher brasileira", continuaram.

Na última semana, a estrela publicou uma sequência de cliques deslumbrantes, onde aparece praticando stand up paddle, usando um biquíni mínimo branco e um óculos de sol para completar. Recentemente, a loira também apostou no carão e não poupou estilo com uma produção colorida para uma noite especial no Rio de Janeiro.

