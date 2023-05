Sem nada por baixo, Amanda Meirelles escandaliza ao posar em ensaio: ''Que perfeição''

A campeã do BBB23, Amanda Meirelles escandalizou ao aparecer sem nada por baixo em ensaio fotográfico; veja

A campeã do BBB23, Amanda Meirelles (32) paralizou as redes sociais, mais uma vez, na tarde desta sexta-feira, 12, ao compartilhar uma série de fotos de um ensaio fotográfico bem ousado que realizou!

Nas imagens feitas pelo fotógrafo Trumpas e publicadas em sua conta no Instagram, a médica apareceu usando apenas uma camisa branca branco sem nada por baixo, que deixou à mostra suas pernas torneadas.

Na legenda da publicação, em seu perfil no Instagram, a loira escreveu: "Me segurando para não soltar todas as fotos de uma vez pra vocês. Mais fotinhos desse ensaio lindooo que eu fiz".

Nos comentários do post, amigos e seguidores não pouparam elogios e enalteceram a beleza da famosa. “Que perfeição!”, “Se tem uma mulher mais bonita que eu já vi foi você”, “Belíssima", “ocê é tão linda minha querida Amandinha”,"Perfeita", destacaram os fãs.

Leia também:Ex-BBBs Larissa e Amanda ignoram repórter em festa: ‘Viraram as caras’

VEJA A PUBLICAÇÃO DE AMANDA MEIRELLES:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Meirelles 🤙🏼 (@ameirelles)

Amanda escandaliza ao surgir com vestido justinho: “Deusa”

Amanda Meirelles tirou o fôlego de seus seguidores ao compartilhar um vídeo em suas redes sociais, onde mostra o look escolhido para cumprir sua intensa agenda de compromissos. Claro que a vencedora do BBB23 encantou a web e recebeu inúmeros elogios.

“Gata”, comentou Dani Calabresa. “Deusa, estou amando todos os looks”, disse a influenciadora Luara Fonseca. “Cara de Sapato, vem ver um negocinho aqui”, uma admiradora do casal ‘Docshoe’ brincou com o lutador.