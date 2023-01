Sem maquiagem, Patricia Pillar exibe sua beleza natural em nova foto

Estrela da reprise da novela 'O Rei do Gado', Patricia Pillar aparece sem maquiagem em foto sem retoques nas redes sociais: '59 anos vividos com verdade'

A atriz Patricia Pillar (59) decidiu destacar a sua beleza natural ao aderir à onda de celebridades que mostraram fotos de rostos lavados nas redes sociais. A estrela entrou no projeto da artista Mika Linz para exibir a sua idade na pele e dispensou a maquiagem.

Na foto, Pillar surgiu sorridente ao aparecer em uma foto em sua casa e sem retoques no rosto. Na legenda, ela destacou a importância do passar do tempo. "Tô junto nessa ideia muito legal da querida @mikalinz. Não sou uma mulher sem idade #ageless. Tenho 59 anos vividos com verdade e intensidade. Como disse Cazuza em “Malandragem”, parceria sua com Frejat e imortalizada na voz da maravilhosa Cássia Eller, “Bobeira é não viver a realidade”!", disse ela.

Atualmente, a atriz pode ser vista como a personagem Luana/Marieta na reprise da novela O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo.

Patricia Pillar celebra a reprise de 'O Rei do Gado'

Recentemente, Patricia Pillar contou o que lembra da época das gravações da novela O Rei do Gado. “‘O Rei do Gado' é uma novela lindíssima, um marco para a televisão e não poderia deixar de ter impacto semelhante na minha carreira. Além de toda a trama Mezenga x Berdinazzi, a questão dos trabalhadores sem-terra foi tratada de forma inédita e abriu os olhos de muita gente sobre a importância da reforma agrária. Acho que a novela contribui até hoje para esse debate", disse ela.

E contou mais curiosidades dos bastidores. “Durante 15 dias morei em uma casa bem simples e convivi de perto com os boias-frias. Era preciso acordar por volta das 4h da manhã para ir trabalhar. Com eles aprendi a cortar cana e acompanhei toda uma rotina de luta e muito trabalho em condições precárias. Quando nos aproximamos de uma realidade diferente da nossa, a gente aprende a amar e a respeitar aquelas pessoas, criando a empatia necessária para compreender e construir a personagem”, afirmou.