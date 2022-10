Sem maquiagem, Carolina Dieckmann faz carão com cabelos bagunçados: ''Aos poucos vou me vendo de novo''

De visual novo para personagem, atriz Carolina Dieckmann esbanja beleza ao posar natural em fotos nas redes sociais

A atriz Carolina Dieckmann (44) encantou os seguidores ao compartilhar sequência de fotos em que aparece toda natural!

Apostando no carão, a artista publicou registros em que aparece usando look preto e exibindo o novo visual para viver personagem nas telinhas. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa aparece com os cabelos curtinhos bagunçados e mostrando sua beleza sem maquiagem.

"Aos poucos vou me vendo de novo…", escreveu Carolina Dieckmann ao legendar a publicação, usando um emoji de coração laranja.

"Mas é muito linda essa minha filha", exaltou Claudia Ohana (59) nos comentários. As duas contracenaram na novela Joia Rara, de 2013.

Os fãs destacaram a beleza de Carolina. "Quando eu acho que não tem jeito de ficar mais linda, vem você com esse cabelo", "Onde está a fonte da juventude", "Linda de qualquer jeito", "Gente, é muuuuuita beleza!", "Tem mais gata?", "Que mulher", "Até mesmo de cabelo bagunçado é linda mesmo", "Abusa do direito de ser LINDA", comentaram. Alguns internautas repararam que a boca da atriz parece estar maior, e especularam que ela tenha feito preenchimento labial.

Carolina Dieckmann estará na próxima novela das sete da Globo, Vai na Fé, que tem estreia prevista para janeiro de 2023.

Em texto para Mina Bem Estar, Carolina escreveu sobre a alegria de se transformar para viver suas personagens. "Lembro de ver meu reflexo careca, abatida e pensar: caramba, como sou forte. E, pra mim, isso foi me sentir bonita pela primeira vez. Um pouco depois, empalidecida por um cabelo descolorido e que virou hit nos salões Brasil afora, tomava susto a cada fio refletido, mas gostava disso e fazia sentido. A força da entrega me fascina. Fico sempre emocionada quando começo um trabalho porque sinto que aquela bravura permaneceu intacta em mim. O desejo de oferecer minha imagem como primeiro pedaço, também. Estou agora de novo modificada para ser outro alguém. Essa coisa, que se inicia no corpo, escorre pra voz e invade todos os sentidos, cresce e vai tomando forma com muito estudo, encontros, preparações e ensaios. São detalhes que preenchem cada átomo minúsculo, e que juntos formam – e transbordam – fazendo nascer um novo ser… que chamamos de personagem."

Confira as fotos de Carolina Dieckmann sem maquiagem:

