Sem lingerie, Jennifer Lopez ostenta corpão em look com transparência em festival de cinema

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 10h43

A atriz Jennifer Lopez (52) deixou os fãs babando com a escolha do look para evento em Nova York!

Na quarta-feira, 08, a artista participou da première do documentário Halftime no Festival de Tribeca em Nova York. A estrela norte-americana chamou atenção ao surgir com um vestido preto poderoso no tapete vermelho do evento.

Para a ocasião, ela escolheu um figurino longo, com recortes em transparência na lateral das pernas e no tronco, evidenciando os seios com tecido fino tipo tule. A famosa teve que dispensar calcinha e deixou todo mundo babando com suas curvas perfeitas.

Para completar o visual, a cantora optou por prender os cabelos, que estavam lisos e penteados em rabo de cavalo, brinco de pedras e sandália preta com detalhes brilhantes.

Simpática, J-Lo acenou para os fãs durante o evento. Em seu perfil no Instagram, J-Lo compartilhou uma foto da noite de estreia. Nas imagens, é possível ver o anel de noivado com diamente verde que ganhou do noivo, Ben Affleck (49), em abril.

Jennifer Lopez e Ben Affleck se mudam para mansão

Jennifer Lopez e o ator Ben Affleck encontraram um novo lar! Depois de meses de busca por uma nova mansão, os dois se mudaram para um casarão na região de Beverly Hills, nos Estados Unidos, de acordo com o site TMZ. A nova casa deles, avaliada em US$ 60 milhões – cerca de R$ 300 milhões, já pertenceu ao ator Danny DeVito e ao bilionário James Packer.

Confira o look de Jennifer Lopez em festival de cinema:

Fotos: Getty Images