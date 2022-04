Sem filtro, Carolina Dieckmann surge de biquíni branco e encanta fãs: ''Muito musa!''

Atriz Carolina Dieckmann recebeu enxurrada de elogios ao compartilhar clique de biquíni nas redes sociais

A atriz Carolina Dieckmann (43) roubou a cena nas redes sociais e recebeu chuva de elogios dos seguidores!

Neste sábado, 30, a famosa compartilhou registros em seu perfil no Instagram em que aparece usando um biquíni branco estiloso. Nas imagens, com e sem filtro, ela posou na sala de sua casa com os braços para cima, e exibiu as pernas torneadas e as curvas perfeitas.

"Sabadim… esssssqueceeeeeeee. Botei sem filtro também porque vocês gostam, né? Arrashhhhhta…

Mas no feed, vai ficar com filtrinho porque eu amooooo!!!! Beijooo pipooooW", escreveu ela, brincando com os fãs na publicação.

Nos comentários, ela ganhou muitas curtidas e comentários. "Linda com e sem filtro!", destacou uma internauta. "Só uma palavra, perfeita", exaltou outra. "Muito linda e que corpo maravilhoso, parabéns", destacou um terceiro. "Qual é o segredo dessa juventude toda?", quis saber mais um. "Muito gata, muito musa!!!!!!", babou outro.

Carolina Dieckmann se declara para Douglas Silva

Carolina Dieckmann fez questão de declarar para Douglas Silva (33) na final do BBB 22, que teve Arthur Aguiar (33) como o grande campeão. Em texto na web, a loira falou como o ator é longe das câmeras. "Campeão você já é DG. Campeão de ser gente boa, do bem, de ser um ator foda since sempre, de ter uma família linda e ser um pai incrível pras suas filhas, um maridaço pra sua Carol, um amigo animado da pista ao papo, a gargalhada mais gostosa e sincera, o choro mais bonito e profundo, a vida que a gente não costuma ver na tevê, mas sabe que é de luta e suor, e que faz de você um grande cara. Esse cara que uniu o jogo ao afeto, a competitividade com a lealdade, o sonho de ser campeão a realidade de já ser, independente de ganhar o BBB22 ou não. No mais, desejo que vocês três sigam amigos, mostrando que as diferenças existem, mas que quando alguém que a gente respeita ganha, ganhamos todos… E vocês já ganharam… JUNTOS!", disse ela.

Confira os cliques de Carolina Dieckmann de biquíni: