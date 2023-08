Sem camisa, Rafael Vitti aproveita o dia ensolarado na praia

O ator Rafael Vitti aproveitou o dia ensolarado para se refrescar em uma praia do Rio de Janeiro

Rafael Vitti, de 27 anos, aproveitou o dia ensolarado para dar um mergulho no mar. Nesta terça-feira, 22, o ator, que está no ar na novela Terra e Paixão, da TV Globo, interpretando personagem Hélio, foi flagrado enquanto se refrescava em uma praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Sem camisa e com uma bermuda estampada, o artista, casado com a atriz Tatá Werneck e pai de Clara Maria, que está com três anos, surgiu sorridente enquanto se refrescava na água, e também ao passear pela areia.

Além de ostentar seu corpo sarado na praia, recentemente, Vitti chamou a atenção ao mostrar seu treino antes de mais um dia de trabalho. No Instagram, ele postou uma foto na academia logo após os exercícios, e confessou que não estava com vontade de ir, mas foi assim mesmo.

"Melhor sensação!!! Hoje vim sem a menor vontade, despertador tocou 5:40h, chovendo, caminha tava boa demais. Mas, levantei e não deixei a peteca cair! Agora tô aqui, feliz por ter feito isso por mim. 8:30h da manhã e eu já me sinto um vencedor. Desafiar-se e conseguir manter o foco, não tem preço. Saúde e qualidade de vida!", disse ele.

Declaração no aniversário da esposa

No dia 11 de agosto, Tata Werneck completou 40 anos e recebeu uma homenagem especial do maridão, o ator Rafael Vitti! O artista publicou nas redes sociais uma sequência de registros antigos e divertidos ao lado da esposa e se declarou. "30 anos com carinha de 25. Te amo, meu amor da minha vida. Feliz aniversário!!! Que possamos viver muitos e muitos anos de alegrias e vitórias juntos [...]", escreveu ele em um trecho da homenagem. Confira!