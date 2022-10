Sem camisa, Paulo André exibe corpo sarado em dia de praia: "Perfeito demais"

O atleta e ex-BBB Paulo André arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar fotos sem camisa nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 18h03 - Atualizado às 18h40

Paulo André (24) elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 3, ao compartilhar algumas fotos em que aparece sem camisa na praia.

O atleta e ex-participante do Big Brother Brasil 22 resolveu treinar na praia, e aproveitou para dar um mergulho no mar. "Treino na praia todos os dias?", questionou ele, que exibiu seu corpo sarado ao surgir apenas de bermuda.

As fotos de Paulo André sem camisa receberam diversos elogios. "Você é perfeito demais", disse uma seguidora. "Eita homem gato", falou outra. "Multiplica, Senhor", brincou uma internauta. "Muito lindo, não estava preparada", comentou uma fã.

Confira as fotos de Paulo André sem camisa na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo André 🏁 (@iampauloandre)

Presente de Paulo André para a mãe

Paulo André surpreendeu sua mãe com um presentão que ganhou durante o Big Brother Brasil 22. Nos Stories do Instagram, o atleta mostrou os detalhes da surpresa para a matriarca da família, Mari Camilo. O ex-BBB ganhou um carro na última prova de resistência do reality, e como havia prometido, deu o automóvel para a mãe.

"Hoje é um dia muito especial, é o dia que a gente está indo buscar o prêmio que eu ganhei lá no BBB na última prova do BBB de resistência e prometi para a minha mãe. Ganhei um carro para a minha mãe. Já estou aqui na concessionária esperando ela para fazer essa surpresa, ela vai ficar muito feliz [...]", disse ele.

