Sem camisa, Marcos Mion faz exercício na orla do Rio de Janeiro

Antes de participar do show do Criança Esperança, Marcos Mion é flagrado durante caminhada na orla do Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 16h25

O apresentador Marcos Mion aproveitou um momento tranquilo em sua rotina para se exercitar ao ar livre. Nesta segunda-feira, 15, ele foi visto caminhando sem camisa na orla de uma praia no Rio de Janeiro.

Sorridente, o artista exibiu o seu corpo musculoso ao colocar sua beleza para jogo. Nas fotos, ele apareceu só de bermuda preta e com o tórax à mostra.

Na noite desta segunda-feira, Marcos Mion participará do show do Criança Esperança, na Globo. Inclusive, o evento marcará o seu primeiro ano na Globo. Isso porque, no ano passado, ele apareceu no show após a sua contratação.

"Sempre assisti ao Criança Esperança e já me emocionava vendo do sofá de casa. Na minha chegada na Globo, no ano passado, a minha primeira participação na emissora, minha primeira aparição, foi no 'Criança Esperança', antes mesmo da estreia no 'Caldeirão'. Apresentar o evento agora, além de marcar este meu primeiro ano na casa, me dá a honra de estar à frente de uma das iniciativas sociais mais relevantes do país. Já sei que a emoção vai ser forte!", disse ele no Gshow.

O Criança Esperança vai ao ar após a novela Pantanal.

Marcos Mion faz exercício na orla de uma praia:

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!