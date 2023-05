Sem camisa, ex-BBB Lucas Bissoli exibe corpo musculoso em dia de praia: "Perfeição"

O ex-BBB Lucas Bissoli chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir seu corpo musculo na praia

Lucas Bissoli(32) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 5, ao compartilhar uma sequência de cliques na praia.

Nas fotos publicadas no feed, o ex-participante do BBB 22 aparece sem camisa e de óculos escuros, exibindo seus braços musculosos. Em outros registros, ele também mostra que está com uma prancha de stand up.

Ao dividir os registros em que aparece curtindo a linda paisagem, o namorado da ex-BBB Eslovênia Marques (26) deixou uma mensagem de agradecimento. "Gratidão por mais um dia", disse ele na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram o ex-BBB nos comentários. "Tá lindos demais", disse uma seguidora. "Só de ver esse seu sorriso eu sorrio também", confessou outra. "Carrossel da perfeição", falou uma fã. "Maravilhoso", comentou mais uma.

Confira as fotos de Lucas Bissoli sem camisa na praia:

Lucas surge em centro cirúrgico

O ex-BBB Lucas Bissoli mostrou sua rotina como cirurgião em seu perfil no Instagram, deixando claro que não deixou sua formação de lado.

Nos stories, ele publicou uma foto usando máscara e pijama cirúrgico com a legenda: "Bom dia, não larguei a medicina". Depois, ele filmou a sala onde estava e ocorreria o procedimento.

Ainda teve foto com um colega de trabalho e no momento em que ele operava um paciente. Ele também tem uma carreira como influenciador digital, já que conta com 1,7 milhão de seguidores.

