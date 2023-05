Sem calcinha, Paolla Oliveira exibe pernão em saia aberta

De saia aberta na lateral, Paolla Oliveira exibe corpaço e chama a atenção ao surgir sem nada por baixo

A atriz Paolla Oliveira (41) se exibiu em uma selfie no espelho em seus stories e impressionou com tanta beleza. Nesta quinta-feira, 25, a famosa posou para o clique usando um look diferente e chamou a atenção.

Isso porque, a artista apareceu usando top brilhante e uma saia aberta na lateral. Vestindo o look cheio de atitude, ela esbanjou suas curvas deslumbrantes.

Além da combinação, Paolla Oliveira apostou em uma maquiagem iluminada e em cabelos ondulados. A namorada do cantor Diogo Nogueira (42) então deu um show de beleza natural, sem muito esforço.

Ainda recentemente, a artista parou tudo ao aparecer com um vestido preto colado. Nada discreta, ela apostou na peça básica e roubou a cena em um evento.

Veja a foto de Paolla Oliveira:

O que aconteceu com Paolla Oliveira e Diogo Nogueira? Casal vive relação discreta

Com milhares de seguidores nas redes sociais, a atriz Paolla Oliveira tem passado por um período mais discreto em sua vida e tem levantado grandes dúvidas nos admiradores sobre seu relacionamento com Diogo Nogueira.

Apesar de não compartilhar nas redes sociais os momentos de romantismo do casal, Paolla e Diogo seguem o namoro. Juntos há cerca de dois anos, eles possuem um enorme fã clube espalhado pelo Brasil.

Em entrevista recente concedida à Quem, a famosa confessou que se diverte com os comentários dos fãs sobre os registros que eles publicam: "A sensualidade, acreditamos, é uma das vertentes de um casal. É divertida a reação do público".

Segundo Diogo, o grande número de fãs do casal é um reflexo de todo esforço e dedicação que ele transmite ao manter o romance com Paolla sempre vivo. Ele disse que o público percebe o quanto eles são apaixonados.

"É preciso estar atento ao outro, não deixar a vida corrida atropelar momentos especiais e importantes e não perder a vontade de descobrir o outro diariamente", disse ele, que chega a fazer mais de 10 shows por mês.

Apesar de ter torcida pelo relacionamento, Diogo garante que não quer servir de inspiração para outras pessoas. "Modelo a ser seguido não existe. Cada um tem sua história e seus desafios como, qualquer casal", afirmou.

Dando passos lentos dentro da relação, Paolla disse não ter pressa para realizar um casamento e aproveitou para brincar que prefere se divertir com cerimônias juninas.

"Na vida, sentimos mais falta de humor do que das cerimônias. Adoramos as festas juninas. Dissemos que seria muito bem humorada essa comemoração. Casamento continua nos parecendo algo bastante íntimo, importante e, talvez, desnecessário", declarou a artista, que brilhou na novela Cara e Coragem, da TV Globo.