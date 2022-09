Sem calcinha, Lexa esbanja curvas perfeitas ao eleger look todo recortado: ''Perfeição''

Cantora Lexa, esposa de MC Guimê, exibe corpaço sarado ao posar usando look mínimo com recortes estratégicos

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 09h43

Nesta sexta-feira, 23, a cantora Lexa (27) iniciou o dia chamando atenção dos seguidores nas redes sociais ao exibir sua beleza!

Em clique poderoso publicado em seu perfil no Instagram, a esposa de MC Guimê (29) surgiu deslumbrante com uma produção impecável e deixou os fãs babando.

Na imagem, a artista posou fazendo carão com uma maquiagem escura nos olhos e longos fios loiros até o joelho. A famosa ostentou seu corpaço escultural ao apostar em look todo recortado, com detalhes de amarração na barriga, marcando sua cintura fininha, e em uma das pernas saradas.

Bronzeada, a cantora esbanjou estilo com o visual mínimo e ousado. Na legenda do post, Lexa usou apenas emoji de fogo.

Os admiradores da gata destacaram a beleza. "Maravilhosa, né? Aff", babou Rebecca nos comentários. "Tu é linda", disse Pocah. "Exuberante e extraordinária", exaltou um fã. "Poderosa", disse outra. "Perfeição", falou uma terceira. "A @lexa está em outro nível com essas fotos", elogiou mais uma.

Confira o clique sexy de Lexa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Lexa recorda situação constrangedora com Whindersson Nunes

Durante participação no PocCast, comandado por Lucas Guedez e Rafa Uccman, Lexa relembrou uma situação constrangedora que passou com Whindersson Nunes (27), quando ele ainda era casado com Luisa Sonza (24). A cantora contou que estava muito bêbada e acabou confundindo o humorista com Lucas. Na ocasião, o youtuber estava cantando no karaokê, de costas, e ela o agarrou por trás, bateu em sua bunda e puxou o cabelo. "Eu comecei a virar shot de tequila. Virei mais de 18 shots, que me contaram, porque eu comecei a contar e parei a conta no 18. Esse dia foi icônico. Confundi ele [Whindersson] com você [Lucas Guedez]. Juro. De costas eu achei que era a mesma pessoa", disse ela, rindo do episódio.

