Selena Gomez ostenta beleza natural ao surgir de cara limpa e deixa seguidores apaixonados

Cantora e atriz Selena Gomez posta cliques sem maquiagem e arranca elogios de seus fãs por beleza estonteante

Nesta segunda-feira, 13, a cantora e atriz Selena Gomez (30) decidiu mostrar que não precisa de maquiagem para ostentar uma beleza impressionante! Em suas redes sociais, a famosa, que esteve envolvida em diversas polêmicas com a modelo Hailey Baldwin Bieber e a empresária Kylie Jenner, conquistou diversos elogios de seus seguidores por sua beleza natural.

“Violet Chemistry”, escreveu a cantora e atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. A frase é o nome da música de uma amiga dela bastante conhecida, a cantora e atriz Miley Cyrus (30), que foi marcada na postagem.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para enaltecer a perfeição da famosa. “Maravilhosaaaaa que divulga o trabalho da amiga”, “A mais linda e doce. Te amo”, “A rainha do Instagram”, “Rainha da beleza natural”, “Eita como é linda”, são apenas alguns dos elogios que Selena recebeu. Além das milhares de emojis de corações, palminhas e carinhas de apaixonados enviados.

Veja a publicação da cantora e atriz Selena Gomez ostentando sua beleza natural ao posar sem maquiagem nenhuma:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez)



A treta entre Selena Gomez e Hailey Bieber

Tudo começou quando Kylie Jenner (25) foi acusada de "jogar um shade" em meio à notícia de que a atriz e cantora a superou como a mulher mais seguida no Instagram. A mulher de Bieber acabou entrando no festival de indiretas e apareceu em uma vídeo chamada com a irmã de Kim Kardashian. Nas imagens, as duas focam as câmeras em suas sobrancelhas. Após a repercussão, Kylie tentou explicar a publicação: "Nenhuma provocação em relação a Selena. E eu não vi as postagens das sobrancelhas dela! Vocês estão criando algo do nada. Isso é bobo."

Depois da interação das modelos, Selena reacendeu a polêmica. No TikTok, a cantora comentou um vídeo antigo, de 2017, em que Hailey aparece em uma premiação, nomeando Taylor Swift (33) como a vencedora de uma das categorias. Nas imagens, a modelo faz cara de poucos amigos ao ver o resultado da premiação.

"Sinto muito, minha melhor amiga é e continua sendo uma das melhores da parada", escreveu Selena. Com os milhares de especulações na web, de que a publicação seria uma alfinetada em Hailey, que gerou ainda mais burburinhos entre os internautas, que não deixam escapar nada.