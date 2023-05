Secou? Naiara Azevedo impressiona ao exibir estado de sua barriga: ''Postei''

Cantora Naiara Azevedo impressiona ao mostrar barriga muito seca em look de com cropped

A cantora Naiara Azevedo (33) impressionou ao mostrar sua barriga em um novo clique na rede social. Nesta quarta-feira, 17, a famosa fez uma selfie no banheiro do avião e chocou com o estado de seu abdômen.

Mais ativa na academia, a artista sertaneja mostrou que sua nova rotina com exercícios está dando resultado. Com as curvas mais sequinhas, ela ostentou o tanquinho bem marcado. É bom lembrar que a famosa já fez lipo HD para ter essa definição intensa.

Cheia de estilo, usando um look todo bege e óculos escuros, Naiara Azevedo registrou o momento da viagem para interagir com os fãs. "Só pra não dizer que eu não postei nada hoje", falou ela ao aparecer para os seguidores.

Nas últimas semanas, a cantora chamou a atenção ao compartilhar vídeos treinando na academia. Usando looks fitness, ela esbanjou suas curvas torneadas em grande estilo.

Veja a barriga de Naiara Azevedo:

Naiara Azevedo exibe corpão e revela plásticas: ''Não é só lipo não''

A cantora Naiara Azevedo não esconde ninguém que já fez algumas plásticas. Recentemente, a ex-BBB até falou abertamente sobre o assunto após receber críticas sobre sua aparência. Sincera, ela logo revelou o que já fez em seu corpo e rebateu os comentários negativos.

Aproveitando o momento de treino na academia, a sertaneja, que nos últimos tempos está pegando pesado na musculação, contou mais uma vez que fez lipo HD na barriga para ficar com o abdômen mais definido e falou sobre outras cirurgias. A famosa deixou claro que o restante é resultado de seu esforço nos exercícios físicos.

"Eu amo minha cirurgia, quem não gosta e crítica, paciência! Até porque não fiz pra agradar ninguém! Eu fiz pra mim", disparou Naiara ao surgir treinando com um look fitness rosa e bem colado ao corpo.

A ex-BBB então abriu o jogo sobre outras intervenções em sua aparência. "E não é só lipo não! Tenho silicone nos seios, preenchimento no rosto, botox e por aí vai", deu risada.

Por fim, a artista ressaltou que não adianta ficar só nas plásticas. "Cirurgia plástica não faz milagre! É preciso muita dedicação para manter o resultado! E eu ainda estou em fase de evolução, me dedicando para obter a melhor versão de mim", falou.

É bom lembrar que em 2019, a cantora eliminou 33 kg ao adotar hábitos mais saudáveis e após a perda de peso realizou uma lipo HD para ficar com maior definição na barriga.