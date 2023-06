Secou! Jojo Todynho marca cinturinha em vestido branco: "Larga de recalque"

Mais magra, Jojo Todynho causa alvoroço na internet ao marcar cinturinha em modelito coladinho

Vivendo uma nova fase, a influenciadora digital Jojo Todynho surpreendeu os fãs ao surgir com um vestidinho branco nas redes sociais. Sempre esbanjando seu lado mulherão, a estrela roubou a cena com o look compartilhado na noite da última quinta-feira, 01.

Na sequência de cliques, a dona do hit 'Que Tiro Foi Esse' aparece em diversas poses em frente ao espelho, fazendo caras e bocas para a lente da câmera. Dona de um corpo escultural, ela exibiu suas curvas e deixou os seguidores babando.

"Quando a fatura chegar, só vou dizer que mentira..! Não tem jeito mulherada temos que ralar muito, pra sustentar a madame que habita em nós… Ser mulher e ter mulher custa caro, nos valorizem. ", declarou a famosa na legenda da publicação, que ostentou ao mostrar alguns acessórios de luxo.

Nos comentários, os admiradores da artista fizeram questão de exaltá-la."Mulherão", comentou um seguidor. "Que sorriso lindo, disparou outro. "Maravilhosa!!!", falou um terceiro. "Quanta beleza!", observou mais um. "Deixa a mulher ser feliz larga de recalque", afirmou um admirador.

No início da semana, Jojo virou o centro das atenções ao compartilhar a sua mais nova aquisição. Acontece que a estudante de Direito, realizou mais um sonho ao comprar uma bolsa de luxo, avaliada em R$ R$7.443,00 reais.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE JOJO TODYNHO:

Ex-marido de Jojo Todynho cai no choro ao falar de sua saúde mental

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, se emocionou e chorou ao desabafar com os fãs. Dentro do carro, ele fez uma declaração sobre a depressão que enfrentou recentemente. “Em 2023, eu volto a ser militar da ativa. Exatamente! Em julho de 2024, eu volto a ser militar. Estou até emocionado com isso. Eu não posso antes de 2024, mas eu volto. Tenho outros planos ainda pra esse ano. Em 2024 eu volto a ser militar, que foi para o que eu nasci, é minha vocação”, disse ele.

E prosseguiu: “Eu estou feliz em contar isso para vocês porque, quando eu saí do Exército, eu saí porque estava passando por um momento de depressão muito grande na minha vida e estava longe da minha família. Só que eu realinhei minha cabeça, consegui me estruturar bem. Eu tomei essa decisão porque eu sempre sonhei em ser militar. Eu estou muito feliz mesmo”, declarou.