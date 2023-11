Secou! Jojo Todynho impressiona ao exibir calça jeans larga na cintura

Três meses após passar por cirurgia bariátrica, Jojo Todynho exibe silhueta sequinha em calça jeans e revela novas medidas

Três meses após passar por uma cirurgia bariátrica, a cantora Jojo Todynho surpreendeu seus seguidores ao exibir sua nova silhueta em uma calça jeans larga na cintura. Além de celebrar sua transformação física em suas redes sociais, a artista também compartilhou qual numeração está usando atualmente.

Através do stories do Instagram, Jojo contou que precisou comprar algumas calças novas depois de perder muitas medidas: “Vim comprar uma calça jeans pra mim. Esse número aqui é 54. Eu estava usando 60. Fui para o 58, 56 e essa é 54”, a cantora fez várias poses com um modelo mais justinho ainda no provador da loja.

Apesar da numeração menor, Jojo mostrou que vai precisar mandar ajustar a peça, que está larga na região da cintura: “Mas olha como é que fica a cintura. Vou levar essa mesmo. Essa ficou bem justinha, mas ela cede depois”, a estudante de direito celebrou a perda de medidas: “Olha a folga. Mas eu gosto”, ela explicou que não gosta de usar nada apertado.

Jojo ainda fez algumas dancinhas no provador para celebrar e confirmar que a peça estava confortável. No entanto, ela garantiu que está apenas no início de seu processo de emagrecimento: “Isso aqui depois vai tudo para o bazar, vou perder tudo”, a cantora avisou que pretende passar as calças para frente posteriormente.

Jojo Todynho celebra ao provar calça jeans larga - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que a transformação da futura advogada é realmente impressionante, já que, em agosto deste ano, ela se submeteu a uma cirurgia para perder peso e ainda está em processo de recuperação. Antes de passar pela cirurgia, Jojo já tinha iniciado o seu emagrecimento e perdeu mais de 20 kg em busca de uma vida mais saudável.

Em entrevista ao 'Fantástico', a artista contou quais foram os gatilhos para decidir fazer a bariátrica. Jojo contou que tomou a decisão depois da 'Dança dos Famosos', do 'Domingão com Huck', da Globo, e também depois de não poder ir a um brinquedo em um parque de diversões por causa do seu peso: "Foi a hora que eu me questionei, quero virar a chave”, revelou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho exibe novas curvas em vestido justinho:

Jojo Todynho está no clima de celebração! Na noite da última terça-feira, 8, a cantora comemorou sua transformação física ao posar com um vestido justinho cor-de-rosa em suas redes sociais. A funkeira revelou como estão suas curvas após eliminar cerca de 30 kg devido ao procedimento no estômago. O registro logo rendeu vários comentários.

"Celebre cada conquista, por menor que seja. Cada passo é um avanço em direção aos seus objetivos", refletiu ela na legenda da publicação em que aparece belíssima com a peça. Nos comentários, os seguidores se mostraram perplexos com a futura advogada. "Maravilhosa", elogiaram. "Tá belíssima demais", admiravam outros.