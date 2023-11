Secando! Jojo Todynho exibe cinturinha após colocar cabelão: 'O shape da musa'

Após meses de cirurgia bariátrica, Jojo Todynho exibe curvas mais sequinhas e choca com mudança

A cantora Jojo Todynho mostrou seus novos cabelos e acabou revelando como estão suas curvas após três meses da cirurgia bariátrica. Nesta terça-feira, 31, a famosa colocou mega hair em suas madeixas e esbanjou beleza com muito poder.

Além do cabelão, a famosa chamou a atenção ao surgir com um look colorido e de barriga de fora. Nitidamente com as curvas mais sequinhas, a futura advogada impressionou com seus resultados após passar pela cirurgia no estômago.

"Quando ela coloca esse cabelo… Sai da frente, Sansão vem aí", disse a artista, que recentemente revelou que já havia cerca de 26 kg. Nos comentários da publicação, os seguidores se mostraram perplexos com a mudança. "O shape da musa tá vindo", escreveram. "Como ela emagreceu", notaram vários.

Nos últimos dias, Jojo Todynho mostrou que retornou para a academia e está pegando pesado nos exercícios. Com roupa de ginástica, ela apareceu lutando com o personal e exibiu novamente o resultado de sua mudança de hábito.

Jojo Todynho se irrita com críticas sobre seu corpo

A cantora Jojo Todynho rebateu os comentários sobre o seu corpo após compartilhar uma série de fotos de biquíni na praia. Irritada com as opiniões acerca de seu físico depois da cirurgia bariátrica, ela não ficou quieta e se impôs.

A funkeira e futura advogada então iniciou o vídeo falando para as pessoas se informarem sobre o procedimento no estômago e seus resultados. Por estar perdendo peso gradualmente, Jojo Todynho então disparou que se esperasse ficar com as curvas bem diferentes de uma hora para a outra, ela teria optado por lipoaspiração.

"O pior hábito do ser humano é a extrema ignorância e se você tem dúvida de algo se informe, procure um médico, pergunte, eu nunca pedi a opinião de ninguém sobre o meu corpo, porque ele é meu e faço o dele o que eu quiser, a bariátrica é um processo individual se deu certo ou não deu certo, iremos saber com o tempo, porque o que faz milagre é lipo e não é bariátrica", falou.

"Muita gente dando opinião sem ser pedida, opinião a gente dá quando é pedida, continuo não pedindo sua opinião... Cavalo que não dá coice, nego quer montar em cima e acha que pode fazer o que quiser, se olha no espelho, olha sua vida e vê se você realmente pode tá falando da vida de alguém, cada um cuidando do seu rabo, olha que maravilha, não vai ter estresse", disparou irritada com os comentários.