Sarah Andrade quase mostra demais ao usar biquíni super cavado: ''Perfeição tem nome!''

Nesta terça-feira, 30, Sarah Andrade (31) decidiu usar suas redes sociais para exibir uma foto arrasadora que fez durante a sua viagem por Jericoacoara, no Ceará. A ex-BBB surgiu na web ostentando o seu corpão escultural, usando um biquíni cavadíssimo que quase mostrava demais.

Na imagem, ela aparece tomando um banho de sol no jardim do hotel em que está hospedada, usando uma roupa de banho mínima em tons de vermelho que realçavam toda a sua beleza. Ela ainda aproveitou para deixar seus fios soltos, esvoaçados com o vento. Na legenda, ela apenas escreveu: "JERI", acompanhado de um emoji de coração.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que corpo, que mulher!", disse um. "Perfeição tem nome!", escreveu outro. "Maravilhosa é ela!", falou ainda um terceiro.

Confira a foto de Sarah Andrade usando um biquíni cavado:

Sarah Andrade e Lucas Viana terminam relacionamento

Recentemente, Sarah Andrade e Lucas Viana terminaram mais uma vez após pouco mais de um mês de reconciliação.

"Tem muito amor envolvido, mas a personalidade dos dois são muito fortes. A gente sempre se amou muito, isso nunca foi uma questão entre eu e ele. Não houve traição, graças a Deus. A gente é muito diferente. Jeito de pensar. Acho que por os dois serem muito cabeça dura, cada um tem opiniões muito formadas sobre algumas coisas. E só o amor não dá certo", falou ela durante uma conversa com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

