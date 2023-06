Sarah Aline dá show de beleza ao surgir de biquíni: “Diva”

A ex-BBB Sarah Aline surgiu em suas redes sociais esbanjando beleza apenas de biquíni durante viagem ao Maranhão

Nesta sexta-feira, 9, Sarah Aline deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em um cenário paradisíaco. A ex-BBB posou com roupas de banho durante viagem ao Maranhão.

A participante do BBB 23 surgiu apenas de biquíni posando na areia dos lençóis maranhenses. A psicóloga posou e fez carão com um biquíni branco ostentando seu corpo escultural e boa forma.

Sarah passeou pelo cenário paradisíaco em meio ao “São João da Thay”, evento organizado pela influenciadora Thaynara OG. “E para finalizar, eu não podia deixar essas fotos fora do feed”, escreveu a ex-BBB na legenda da postagem. Ela ainda adicionou: “Quero voltar logo logo para os lençóis com toda a minha família”.

Além das belas fotos posando nos lençóis, a participante da edição mais recente do Big Brother ainda posou com o amigo e colega de confinamento Fred Nicácio. Sarah ainda compartilhou uma foto em grupo com todos os convidados do “São João da Thay” na areia.

Os seguidores de Sarah adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Maravilhosa”, escreveu uma fã. E outro seguidor elogiou: “Linda”. Uma admiradora ainda brincou: “Que paisagem linda (não disse qual)”.

A colega de confinamento de Sarah no BBB 23, a modelo Tina Calamba escreveu: “Gostosa”. Uma outra seguidora escreveu: “Que princesa”. E um seguidor ainda escreveu: “Diva”.

Mas não foi só Sarah que estava presente no “São João da Thay”, grande parte do elenco marcou presença no evento com diversas atrações. Nesta última quarta-feira, 7, diversos participantes do BBB 23 participaram de uma feijoada.

Namoro?

Recentemente, Sarah Aline e Ricardo ‘Alface’, que tiveram um affair na casa do BBB 23, abriram o jogo no programa “Encontro” apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares.

“Uma das coisas que a gente tinha certeza na casa é que nosso afeto era muito grande. A gente se deu muito bem lá dentro e aqui fora não está sendo diferente. A única questão é que a nossa vida mudou completamente, e quando a gente sente um pelo outro, a gente parte da base do respeito que temos um pelo outro. Mas, oficialmente, hoje a gente não está junto”, afirmou a psicóloga.