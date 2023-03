Sandy radicaliza o visual e esbanja juventude com cabelão: “Me achando”

Sandy deixou os fãs chocados com a mudança no visual: “Rejuvenesceu uns 15 anos!”

Sandy (40) parou a web ao publicar uma selfie em seu Instagram nesta quinta-feira, 09. Esbanjando juventude, a cantora abandonou os fios ruivos e curtos e surpreendeu com seu novo visual: cabelos escuros e super longos, com a ajuda de um mega hair. O clique deixou os seguidores impactados e eles reagiram a mudança com opiniões nos comentários.

Aos 40 anos, Sandy surgiu em uma selfie sem nenhuma ruga ou linha de expressão. A pele impecável colaborou para não deixar a idade transparecer, mas o novo visual funcionou como uma máquina do tempo. Na legenda, ela aprovou os fios: “TBT do cabelão que eu coloquei pro Festival Grls porque fiquei me achando naquele dia”, confessou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial)

Nos comentários, os fãs ficaram saudosos ao relembrar o passado da cantora: “Tá pronta pro Remake de Estrela Guia”, elogiou uma seguidora. “Um neném”, exaltou mais uma. "Mantém ele, te rejuvenesceu 15 anos!”, disse outra. “Tá com cara de 15 anos”, explicou uma quarta. “Deixa seu cabelo crescer assim de novo!” pediu outra fã.

Com cabelão na cintura, Sandy impressiona fãs ao surgir com novo visual:

Em outro registro publicado em seu Instagram, é possível notar que o cabelão de Sandy vai até a cintura! A cantora arrasou com a mudança de visual e apostou no seu tom de cabelo original, com um castanho mais escuro, deixando o ruivo de lado. Em seu Instagram, a esposa do músico Lucas Lima (40) e mãe do Theo (8), registrou tudo ao participar de um festival comandado por artistas femininas.

“Que especial fazer meu primeiro show do ano num festival com line-up 100% feminino! Adorei dividir o palco com tantas mulheres incríveis, celebrar o feminino e levar um novo tipo de show pra vocês!”, escreveu ela ao publicar um vídeo esbanjando juventude em seu perfil. Mais uma vez, os fãs foram só elogios para o visual da ex-dupla de Júnior (38).